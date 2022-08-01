Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'la ilgili açıklama:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akan'ın takımdan ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gökhan Akkan'ın başka bir kulübe transfer olduğu yönünde haberler çıktığı belirtildi.
Kaleci Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için oyuncunun takımdan ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir." ifadeleri kullanıldı.
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