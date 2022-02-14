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Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması:

14.02.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün iş yerinin önünde saldırıya uğrayan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar'a saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Bugün iş yerinin önünde saldırıya uğrayan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Çınar'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çınar'ın Mardin Kızıltepe'deki iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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