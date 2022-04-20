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Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den Vali Çeber'e ziyaret

20.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den Vali Çeber'e ziyaret

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Serkan Karavin'in de yer aldığı ziyarette Gökhan Gönül, Vali Çeber'le bir süre sohbet etti.

Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yeşil-mavili ekibe başarılar diledi.

Gökhan Gönül, Vali Çeber'e Çaykur Rizespor forması hediye etti.

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