Çaykur Rizesporlu oyuncu Miya: "Rizespor bence Süper Lig'e ait"

YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Farouk Miya, takımı Spor Toto Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon için gerçekleştirilen kamp çalışmalarını tamamlayan Çaykur Rizespor'da 24 yaşındaki Ugandalı oyuncu Farouk Miya, yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Mavi-yeşilli takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Miya, "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ve Rizespor ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya yeni geldim ve herkes beni bir aile gibi karşıladı." dedi.

Miya, sezon hazırlıklarının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, takımın ve kendisinin hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok iyi gittiğini aktardı.

- "Rizespor bence Süper Lig'e ait"

Daha önce 2019-2021 yılları arasında Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da forma giydiğini anımsatan Miya, "Konyaspor'da olmaktan mutluydum, iyi bir takım. Ama futbolda bazen isteniz de istemeseniz de bazı ayrılıklar oluyor. Şu anda 1. Lig'e geldim ama Rizespor bence Süper Lig'e ait. Biz bu sene Süper Lig'e çıkma hedefi koyduk. Böyle bir hedefi olan takımda olmaktan da mutluyum." diye konuştu.

Ülkelerdeki futbol düzeylerinin farklılıklar gösterebileceğine işaret eden Miya, şöyle devam etti:

"Türkiye'de lig daha kolay ya da daha zor diye bir değerlendirme yapmak istemem. Değişik olarak ifade edebilirim. Ben Avrupa'da birçok kulüpte oynadım ve baktığınız zaman herkesin futbol oynama tarzı değişik. Sizin yapmanız gereken ise en hızlı şekilde adapte olmak. Benim şansım ve bence Rizespor'un da şansı, daha önce Türk futbolunda oynamış olmam. Neler olabileceğini biliyorum. Gittiğiniz ülkeye ne kadar hızlı adapte oluyorsanız o kadar hızlı şekilde başarılı oluyorsunuz."

- "Bülent Korkmaz, karakteri çok düzgün bir hoca"

Ülkesi Uganda futboluna da değinen Miya, ülkesinde kötü futbol oynanmadığını ve milli takım formasını da giyen biri olduğunu anlattı.

Miya, Karadeniz temsilcisine transfer olmasında takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın çok etkisinin olduğunu belirterek, "Burada olmamın sebebi Bülent hoca diyebilirim. Kendisini hem hoca hem de insan olarak çok seviyorum. Özellikle karakteri çok düzgün biri. Futbolcu olarak hocanın sizi anlamasını istersiniz iyi ya da kötü bir anınızda nasıl davranması gerektiğini bilmesi lazım. O beni tanıyor, biliyor. Beni tanıyan, karakteri çok düzgün ve futbolu çok iyi bilen bir hocanın yanında olmak istedim." diye konuştu.

