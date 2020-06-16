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Çaykur Rizesporlu Skoda'dan Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajı

RİZE HABERLERİ  | 16.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Çaykur Rizesporlu Skoda'dan Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor'un Çek forveti Milan Skoda Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonucu bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Skoda, sosyal medya hesabından Muslera'ya yazdığı paylaşımda, Çaykur Rizespor-Galatasaray müsabakasının 15. dakikasında, çarpıştığı Uruguaylı kalecinin tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Olanlar için çok üzgün olduğunu vurgulayan Skoda, "Gerçekten çok üzgünüm. En kısa zamanda canı gönülden iyileşmeni ve sahaya sağlıklı şekilde dönmeni diliyorum. Kazanmak bizim için önemliydi ama senin sağlığına değişirdim." ifadelerini kullandı.

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