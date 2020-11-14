YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da değerlendirerek 5 Kasım'da kampa giren Karadeniz ekibi, Belek'teki son idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e pas 2 oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor kafilesinin, akşam saatlerinde uçakla Rize'ye dönmesi planlanıyor.

Ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
12:47
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Arzu Eczanesi
Muratpasa
Aykut Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.