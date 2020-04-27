ÇAYKUR'da yaş çay sezonu hazırlıkları tamamlandı:

Açıklamada, üreticilerin sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden, bilgilendirmesini daha sonra yapacakları planlamaya uygun olarak belirleyecekleri gün ve saatlerde alım yerlerine giderek diğer üreticilerle temas etmeden ve kalabalık oluşturmadan çaylarını rahatlıkla satabilecekleri vurgulandı.

Bu yılın hazırlıklarını farklı ve özel kılan diğer bir hususun da dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını olduğuna işaret edilen açıklamada, olağan akışın dışında ilave önlemler alınmasını gerektiren bu süreçte ÇAYKUR olarak üretici ve çalışanların sağlığını riske etmemek, üretime de ara vermemek için yoğun çaba sarf edildiği ve kampanya süresince aynı hassasiyetle devam edileceği aktarıldı.

Çay filizlerinin genel gelişimi ve mevsim şartlarının serin ve yağışlı geçmesinin, özellikle orta ve yüksek kesimler için çayın erken hasat olgunluğuna gelmeyeceğine işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bunun da üreticilere izdiham riski oluşmadan, kademeli bir çay hasadı, dolayısıyla daha rahat çay toplama ve satma imkanı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yılki hasat dönemi başlangıcından itibaren virüs salgınının çevresel etkileriyle geçen yıllara göre daha zor geçecekmiş gibi bir algı oluşmasına neden olabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak üreticilerimiz özellikle çaylarını toplama, satma konularında acele etmez, ÇAYKUR olarak planladığımız alım uygulamalarımıza riayet eder hem kendilerini hem de bizim şartlarımızı zorlamazlarsa inanıyoruz ki geçmiş dönemlerden daha rahat bir sezon yaşayacağız. Ayrıca üreticilerimizi memnun edecek, rahatlatacak bir alım kotası ilan edeceğimizden acele etmemelerini, rahatlıkla çaylarını satabileceklerini belirtmek isteriz.

Son yılların en düşük çay stokuyla gireceğimiz yeni sezonun üreticilerimiz için rahat, huzurlu ve bereketli geçmesi beklentisi içerisindeyiz."

