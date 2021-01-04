ÇAYKUR'dan "imha edilen ve küflenen çay" iddialarına yanıt:

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bazı haberlerde yer alan "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, teşekkülün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı olmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta bazı yazılı ve görsel medyada teşekkülü hedef alan haberlerde "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere: Çaykur'du, 'çayküf' oldu!" vurgusuyla manşetten haberler verildiği ifade edildi.

Bu haberlerin içeriğinin yanlış ve çarpıtmaya yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, "Bir kamu kurumu olmasının yanında tacir niteliği de bulunan teşekkülümüzün ticari itibarına ve marka değerine bu yanlış haberlerle zarar verilmiş, ürünleri üzerinde kuşku oluşturulmaya çalışılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerdeki "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere" ifadelerinin doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Teşekkülümüzün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı yoktur. Geçmiş dönemlerdeki (2015-2016) aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince Rize Gelir İdaresi Başkanlığı Rize Defterdarlığı Yeşilçay Geçici Takdir Komisyonu Başkanlığının kararı da temin olunarak imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayımız yoktur. Devasa üretim süreçleri içerisinde ve mevcut iklim koşullarında olağan kabul edilebilecek bu durumun istismar vasıtası yapılarak teşekkül ürünlerine yönelik komple bir algı oluşturmanın iyi niyetle bağdaşır bir yanı olmadığı açık olup, sayın kamuoyunun takdiri dahilindedir."