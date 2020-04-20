ÇAYKUR'dan Kovid-19 salgını nedeniyle yaş çay kampanyasında 44 maddelik önlem

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yaş çay sezonunda 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi fabrikaların son durumunu ve kampanya başlangıcında uygulanacak tedbirleri görüşmek üzere genel müdür yardımcıları ve 47 yaş çay fabrikası müdürünün katılımı ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fabrikaların fiziki hazırlıklarını en geç 27 Nisan'a kadar bitireceğini vurgulayan Alim, "2020 yaş çay kampanyamız maalesef tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını gölgesinde başlayacak. Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı. Faaliyet alanımız içerisinde tüm zincirdeki insanlarımızın sağlığını korumak için azami özeni tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda fabrikalarımızı teknik ve işleyiş olarak kampanyaya hazırlama gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeden alım yerine, alım yerinden fabrikaya, her türlü planı hazırladıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti: