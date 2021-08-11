ÇAYKUR'un bölgelere özel ürettiği çaylar ilgi görüyor

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bölgelere özel üretilen hediyelik çayların tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, çay tiryakilerinin beğenisine sunmak amacıyla Rize, Artvin, Giresun, Erzurum, İstanbul ve Ankara'da oluşturdukları özel çay satış mağazalarında 90 çeşit ürünü tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

ÇAYKUR'un tüm çay çeşitlerinin bir arada bulunduğu mağazaların açıldığı il ve bölgelere özel çaylar da üretildiğinin altını çizen Alim, şunları kaydetti:

"Her mağazamıza özel, o bölgeye ait bir sembolü taşıyan ve sadece o mağazada satılmak üzere özel bir çeşidi yapalım istedik. Erzurum'dakine Palandöken Çifte Minare sembolleri içeren paketiyle Palandöken çayı, İstanbul'daki mağazamızda satılan İstanbul'la özdeşleşen ve kentin en özel sembollerinden Ayasofya Camisi'nden esinlenerek Ayasofya diye belirledik. Başkentimiz Ankara için yaptığımız çaya ise Başkent Meclis Çayı adını verdik. Bu özel çaylarımıza elek altı olarak bilinen en özel çayımızdan dolum yaparak tüketicilerimizin damak tadına sunduk. Çaylarımız yoğun ilgi görüyor."

Alim, aroma katkılı yeni ürünler için çalışma yürüttüklerini, yakında bu ürünlerin de piyasaya çıkacağını aktardı.

