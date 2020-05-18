YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor

Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor.Zonguldak Orman Bölge Müdürü Müdürü Zekeriya Beyazlı, Kdz.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çaylıoğlu orman dışı satış deposu kapasite artırım çalışmaları sürüyor.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Müdürü Zekeriya Beyazlı, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği Çaylıoğlu deposunu ziyaret etti. Bölge Müdürü ziyaretinde Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefi Arif Kolaç, Kızlarderesi Orman işletme Şefi Mustafa Kılıçarslan hazır bulundu.
Çaylıoğlu Deposunda 2019 ve 2020 yıllında yapılan saha düzenleme ve kapasite artırımı çalışmalarını yerinde inceledi. Son depolar için yapılacak ihata, depo dahili yol yatırımları hakkında görüşülerek öncelikler belirlendi. Depo sayılarını azaltarak gelir-gider farkını arttırmak, günümüz koşullarına daha uygun ve denetim kolaylığı sağlamak, her mevsim ulaşılabilir koşulları oluşturarak müşteri memnuniyetini arttırmak gayesi ile iki yıldır başlatılan çalışmalardan biri daha sonuçlanmak üzere olduğunun memnuniyeti duyuldu. Uygulamalar sonucu orta vadede bölge müdürlüğü bazında 33 orman dışı satış deposu 20’nin altına indirilecek.
Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı çalışmalarında azami gayret gösteren İşletme Müdürü Temel Nadir ve ekibini tebrik ederek, üretimde standardizasyon ve piyasa koşullarının çok iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Zonguldak Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:24
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:15
Yatsı
21:56

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.