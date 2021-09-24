Caz sanatçısı Avishai Cohen, CSO ADA Ankara'da konser verecek

Virtüöz basçı, besteci ve vokal Avishai Cohen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ADA Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamada, "Avishia Cohen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO ADA Ankara Ana Salon'da sahne alacak." ifadesi kullanıldı.

