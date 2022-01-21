ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kulübün yazılı açıklamasına göre Mersin ekibi, BOTAŞ maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Flammes Carolo maçının Kovid-19 nedeniyle ertelenmesinin kendileri için olumsuz bir durum olduğunu belirtti.

Son 4 günde, bir antrenman yaptıklarını kaydeden Akkaya, "Önümüzdeki hafta üç maç oynayacağız. Yoğun bir programımız var. Maç oynamamak, motive olmayı güçleştiriyor. Fransa'ya çok iyi motive olmuştuk ama oynamayınca ritmimiz bozuldu Bugünden itibaren eski ritmimize dönmeye çalışacağız. Her şeye rağmen iyi hazırlanıp Ankara deplasmanından iyi bir oyun ve galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

BOTAŞ ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 24 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Ankara DSİ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

