ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Chelsea Gray ve Briann January'ı transfer etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Chelsea Gray ve Briann January'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon mücadele edeceği kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Mersin ekibi, oyun kurucular Chelsea Gray ile Briann January'ı transfer etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp genel koordinatörü Ender Ünlü, önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mücadele edecekleri kupaları kazanmak istediklerini kaydeden Ünlü, "Yıldız isimlerimizle bu sezon da adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Mücadele edeceğimiz 4 kupayı da kazanarak kentimize büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyoruz. Kadın basketbolunun önde gelen oyuncularından olan Gray ve Briann, hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sunacaktır." ifadesini kullandı.
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