YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.11.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda yapacağı Fenerbahçe Safiport maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, başantrenör Olcay Orak yönetiminde tesislerde Fenerbahçe maçında uygulanması planlanan taktiksel varyasyonları çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlandıklarını belirtti. Zor bir maça çıkacaklarını bildiren Orak, şunları kaydetti:

"Ligimizin şampiyonluk adayı takımlardan biriyle oynayacağız. Fenerbahçe evinde, özellikle seyircisiyle beraber çok sert müdafaa yapabilen, maç kazanabilen bir takım fakat biz de şampiyonluk için kurulduk. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hafta boyunca antrenmanlarda çalıştığımız savunma ve ofansif taktikleri maçta uygulayabilirsek maçı kazanan taraf olacağımıza inanıyorum."

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da Fenerbahçe'nin ligin en önemli ekiplerinden olduğunu belirterek, "Çok önemli bir sınav olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Cuma günü yola çıkacağız. İnşallah bütün istediklerimizi sahaya koyar ve başarılı bir şekilde maçtan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 20 Kasım Cumartesi saat 16.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyorGÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Limon Eczanesi
Akdeniz
Limon Eczanesi
Akdeniz
Limon Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.