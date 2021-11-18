ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda yapacağı Fenerbahçe Safiport maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, başantrenör Olcay Orak yönetiminde tesislerde Fenerbahçe maçında uygulanması planlanan taktiksel varyasyonları çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlandıklarını belirtti. Zor bir maça çıkacaklarını bildiren Orak, şunları kaydetti:

"Ligimizin şampiyonluk adayı takımlardan biriyle oynayacağız. Fenerbahçe evinde, özellikle seyircisiyle beraber çok sert müdafaa yapabilen, maç kazanabilen bir takım fakat biz de şampiyonluk için kurulduk. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hafta boyunca antrenmanlarda çalıştığımız savunma ve ofansif taktikleri maçta uygulayabilirsek maçı kazanan taraf olacağımıza inanıyorum."

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da Fenerbahçe'nin ligin en önemli ekiplerinden olduğunu belirterek, "Çok önemli bir sınav olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Cuma günü yola çıkacağız. İnşallah bütün istediklerimizi sahaya koyar ve başarılı bir şekilde maçtan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 20 Kasım Cumartesi saat 16.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

