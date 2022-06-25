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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Jonquel Jones'i transfer etti

25.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Jonquel Jones'i transfer etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Jonquel Jones'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'de Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) yılın en değerli oyuncusu seçilen 28 yaşındaki Jonquel Jones, yeni sezonda Mersin ekibinin formasını giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Serdar Çevirgen, Jonquel Jones gibi bir dünya yıldızını kadrolarına katmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü bildiren Çevirgen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda baştan sona üstün oynayarak kazandığımız final sonrası aynı rakibimize karşı play-off finalinde biri devşirme ana rotasyonumuzdaki 4 yabancı oyuncumuzu sakatlıklarından dolayı oynatamadık. Sporun içinde olası bu gibi durumlara karşı edindiğimiz tecrübe ve sporun bir bilim dalı olduğu bilinciyle daha doğru bir kadro mühendisliğiyle yola çıkmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın şampiyonluk yarışında yanımızda olmalarını bekliyorum. Türk kadın basketboluna yeni bir vizyon katacağına inandığımız bu transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz."

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