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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ABD'li Lavender'in sözleşmesi feshedildi

MERSİN HABERLERİ  | 07.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ABD'li Lavender'in sözleşmesi feshedildi

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li oyuncusu Jantel Lavender'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki uzun forvet Jantel Lavender'in sakatlığından sonra tedavisine ülkesinde devam etmesi isteği üzerine oyuncuya izin verildiği belirtildi.

Öte yandan, oyunculardan Gabriela Marginean'ın herhangi bir gerekçe göstermeden, yöneticilerin bilgisi dışında yurt dışına gidip kulüple temasa geçerek takımdan ayrılmak istediğini söylediği bildirildi.

Kulübün, 33 yaşındaki Rumen forvet hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Gabriela Marginean jantel lavender kadın basketbol Mersin

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