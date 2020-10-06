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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor galibiyet serisi yakalamak istiyor

MERSİN HABERLERİ  | 06.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor galibiyet serisi yakalamak istiyor

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine, ligin ilk haftasında konuk ettikleri BOTAŞ'ı 81-63 yenerek sezona galibiyetle başladıklarını anımsattı.

Hazırlık sürecindeki çalışmalarla takımın kimyasını oturtmayı başardıklarını belirten Adalıoğlu, oyuncuların ligin ilk haftasındaki performansla bunu kanıtladığını vurguladı.

Adalıoğlu, ligin ikinci haftasında Ankara ekibi Nesibe Aydın ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sezona önümüze koyduğumuz hedefler doğrultusunda iyi başladık. İlerleyen haftalarda kalitemizi daha anlaşılır bir şekilde parkeye yansıtacağımızdan eminiz. Yolumuz uzun ve bu yolda kayıpsız devam etmek istiyoruz. Nesibe Aydın'la oynayacağımız müsabakayı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."

Mersin ekibi ile Nesibe Aydın, yarın saat 15.00'te TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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