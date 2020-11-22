ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da gözler Birevim Elazığ İl Özel İdare maçında

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı son 5 maçtan galip ayrılan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, ligin 10. haftasında deplasmanda konuk olacakları Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, ligin dokuzuncu haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yendikleri müsabakaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orak, maça savunma anlamında istedikleri gibi başladıklarını belirterek, müsabaka boyunca istedikleri oyunu parkeye yansıttıklarını ifade etti.

Hatay ekibine karşı iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Orak, şunları kaydetti:

"Toplam ribauntlarda büyük bir fark yakaladık. 20 hücum ribaundu ve 28 asist sonucun belirlenmesinde önemli etkenler oldu. Özellikle benchten gelen oyuncuların oyuna katkısıyla maçın hemen hemen tamamında kontrol bizim elimizdeydi. Hatay Büyükşehir Belediyespor iyi bir takım, ancak yeni tip koronavirüs salgınından dolayı iptal edilen maçları, onlarda ritim eksikliğine yol açtı. Biz sertliğimizle onların ritim eksikliğini kullanmak istedik ve bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu sertlikle oynamaya devam edip, Birevim Elazığ İl Özel İdare maçını da kazanmak istiyoruz."

