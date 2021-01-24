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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü

24.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi ile yaptığı maçtan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Mersin ekibinin başantrenörü Olcay Orak, deplasmanda oynadıkları ve 93-61 yenildikleri Çankaya Üniversitesi maçını değerlendirdi.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Orak, rakiplerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Maça kötü başladıklarını ifade eden başantrenör Orak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çankaya Üniversitesi gibi bir takıma karşı bu şekilde başlama lüksümüz yok. Çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekip. Onlar iyi oynadı. Açıkçası biz de kovalayan takım olduk. Bu durum kabul ettiğimiz, tarzımız olan bir şey değil. Maça kötü başladıktan sonra maça yetişmek, hele Çankaya gibi önemli oyunculara sahip bir takım karşısında çok zor. Önemli dersler almamız gereken bir maçtı. 13 Şubat'ta OGM Ormanspor ile karşılaşacağız. Bu maça kadar problemi çözüp, yeniden maç kazanacak seviyeye gelmemiz lazım."

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