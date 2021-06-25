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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un yeni transferleri tanıtıldı

25.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp üst yöneticisi Ender Ünlü: - "Yıldız basketbolcularımız gelecek sezon 3 organizasyonda şampiyonluk için mücadele edecek. Tüm imkanları seferber edip el ele vererek 3 kulvarda şampiyon olacağız"

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı sporcuları tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fly Academy Spor Salonu'nda düzenlenen transfer tanıtım programına, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Gençlik Spor Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Programda, katılımcılara 9 yeni transfer ile sözleşmesi yenilenen 5 sporcunun duygu ve düşüncelerinin de yer aldığı tanıtım filmi izlettirildi.

Vali Su, etkinlikteki konuşmasında, kulübün çok önemli bir tesise sahip olduğunu ifade ederek, gelecek sezon Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Kulüp üst yöneticisi Ender Ünlü de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut 5 oyuncumuzla sözleşme yenilerken, kariyeri başarılarla dolu 9 ismi kadromuza kattık. A Milli Takım'da oynayan Asena Yalçın, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth, milli takımların her kategorisinde yer almış yıldız oyuncu Sinem Ataş ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde tecrübesi olan Yvonne Turner, Temi Fagbenle, Kristine Anigwe, Tiffany Hayes, Chelsea Gray ve Shavonte Zellous ile anlaşma sağladık. Tüm imkanları seferber edip el ele vererek 3 kulvarda şampiyon olacağız."

Konuşmaların ardından kulüp başkanı Serdar Çevirgen, Vali Su'ya forma hediye etti.

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