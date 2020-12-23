YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. ÇDH’ye ‘Covid-19’ laboratuvarı

ÇDH’ye ‘Covid-19’ laboratuvarı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

Samsun genelinde 3 merkezde gerçekleştirilen korona virüs testleri artık Çarşamba Devlet Hastanesinde de yapılacak.Samsun genelinde 4.

Samsun genelinde 3 merkezde gerçekleştirilen korona virüs testleri artık Çarşamba Devlet Hastanesinde de yapılacak.
Samsun genelinde 4. PCR Laboratuvarı, Çarşamba ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’ne kuruldu. Laboratuvar hakkında bilgilendirme yapan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Turan Bilgin, “Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarı ve OMÜ Tıp Fakültesi Laboratuvarından sonra ilimizde 4. PCR Laboratuvarı İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz ve sağlık ekibi ile hastanemizde hizmet vermeye başlandı. İlçemizle birlikte Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin Covid-19 testlerinin de çalışılacağı laboratuvarımızla, testlerin daha hızlı çalışılarak hastalarımızın tanı ve tedavilerinin çok daha erken dönemde başlatılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Fulya Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.