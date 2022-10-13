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ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor

13.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 22-23 Ekim'de yapılacak seçmelerle bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda 22-23 Ekim'de 7-14 yaşındaki çocuklar için korist seçmeleri yapacak.

Seçmelere Kovid-19 sürecinde ara veren ÇDSO, çocuklara erken yaşta profesyonel anlamda müzik eğitimi vermek, kentte çoksesliliği tanıtmak ve sanat sevgisini aşılamayı amaçlıyor.​​​​​​

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