ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 22-23 Ekim'de yapılacak seçmelerle bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda 22-23 Ekim'de 7-14 yaşındaki çocuklar için korist seçmeleri yapacak.

Seçmelere Kovid-19 sürecinde ara veren ÇDSO, çocuklara erken yaşta profesyonel anlamda müzik eğitimi vermek, kentte çoksesliliği tanıtmak ve sanat sevgisini aşılamayı amaçlıyor.​​​​​​

