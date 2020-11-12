ÇDSO’da romantik dönemin izleri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), bu haftaki konserini yarın akşam Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Saat 20.00’deki konseri, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Sedat Dağhan Doğu yönetecek.

Konserin ilk yarısında, klarnet eğitimine 11 yaşında başlayan, yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılara imza atmış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasın’da stajyer klarnet sanatçısı olarak görev yapan Selin Gürol konuk solist olarak yer alacak. Gürol, C.M.V.Weber’in 1 nolu Klarnet Konçertosu’nu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında ÇDSO, klasik batı müziğinin erken romantik dönem efsane bestecilerinden biri olan F.Schubert’in 5. Senfonisi’ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

