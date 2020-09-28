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ÇDSO’dan sezona açılış konseri

ADANA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Ekim ayı ile beraber yeni sanat sezonuna açılış konseriyle başlayacak.ÇDSO’dan yapılan açıklamaya göre, Kamu Kurum ve Kurullarında Normalleşme Süreci başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yayımlanan önlemlerin titizlikle uygulanacağı ve diğer tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınacağı konserlerin ilki, genç ve yetenekli orkestra şefi Can Okan’ın yönetiminde 2 Ekim Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.Müziğin iyileştirici gücüne inanarak planlanan sanat sezonunun ilk konserinde ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu yer alıyor.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Ekim ayı ile beraber yeni sanat sezonuna açılış konseriyle başlayacak.
ÇDSO’dan yapılan açıklamaya göre, Kamu Kurum ve Kurullarında Normalleşme Süreci başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yayımlanan önlemlerin titizlikle uygulanacağı ve diğer tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınacağı konserlerin ilki, genç ve yetenekli orkestra şefi Can Okan’ın yönetiminde 2 Ekim Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.
Müziğin iyileştirici gücüne inanarak planlanan sanat sezonunun ilk konserinde ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu yer alıyor. Konçertoyu ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzisyenler arasında gösterilen ünlü flüt virtüözü Bülent Evcil seslendirecek.
Konserin ikinci yarısında W. A. Mozart’ın ölümsüz eseri 40. Senfoni Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konser, 2 Ekim 2020 Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.

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