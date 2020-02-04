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ÇDSO’dan yaylı çalgılar konseri

ADANA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Adanalı sanatseverleri barok müziğin hakim olduğu 17.yüzyıla götürmeye hazırlanıyor.1969 doğumlu, Ankara Devlet Konservatuvara’na girdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’nü alarak konservatuvardan birincilikle keman bölümünden mezun olan ve Barok müzik alanında uzmanlaşmış orkestra şefi Emre Tamer hem yönetecek hem de kemanıyla solist olarak yer alacak.Bu haftaki konserin solistleri, Emre Tamer’in kız kardeşi keman sanatçısı Ebru Tamer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Doç.

ÇDSO’dan yaylı çalgılar konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Adanalı sanatseverleri barok müziğin hakim olduğu 17.yüzyıla götürmeye hazırlanıyor.
1969 doğumlu, Ankara Devlet Konservatuvara’na girdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’nü alarak konservatuvardan birincilikle keman bölümünden mezun olan ve Barok müzik alanında uzmanlaşmış orkestra şefi Emre Tamer hem yönetecek hem de kemanıyla solist olarak yer alacak.
Bu haftaki konserin solistleri, Emre Tamer’in kız kardeşi keman sanatçısı Ebru Tamer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Basmacıoğlu kanunla akrabalığı olan klavsen enstrümanı çalacak ve bugüne kadar 26 ülkede konserler veren, katıldığı yarışmalarda birincilikleri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı Cem Sevgi yer alacak.
Solistler ÇDSO eşliğinde Barok döneminin ünlü bestecileri A.Vivaldi, W.Boyce, B.Marini, J.A.Hasse ve G.P.Telemann’ın eserlerini seslendirecek.
Konser 7 Şubat 2020 Cuma akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

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