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ÇDSO'dan "Yaza Merhaba" konserleri

07.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şarkıcı Della Miles, etkinlik kapsamında konser verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle "Yaza Merhaba" konserleri verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda ilki 8 Haziran saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde "Senfoni ile Yunus Emre İlahileri" seslendirilecek.

Eray İnal'ın şefliğini gerçekleştireceği konserde Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç ve Serkan Kocadere solist olarak yer alacak.

Yaza Merhaba konserleri kapsamında 10 Haziran'da aynı salonda saat 20.30'da Eray İnal'ın şefliğinde, Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray'ın solist olarak yer alacağı "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" seslendirilecek.

Etkinlik kapsamında, 17 Haziran'da saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda "Klasikten Moderne" konseri verilecek.

Yaza Merhaba konserlerinin 9 Temmuz saat 20.30'da gerçekleştirilecek son konserinde ABD'li şarkıcı Della Miles solist olarak yer alacak.

Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konseri, şef Eray İnal yönetecek.

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