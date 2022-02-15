Çeçen muhaliflere suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklanan 8 şüpheli hakkında iddianame

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşayan Çeçen yönetimi muhaliflerine suikast hazırlığı yaptıkları belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanıp tutuklanan yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında, "siyasal veya askeri casusluk", "silah kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 15 ila 28 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 7- 8 Ekim 2021 tarihlerinde MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınıp tutuklanan ve başka bir ülkenin casusluk hücreleriyle ilgileri bulunduğu öne sürülen 8 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türkiye'de ikamet eden ve kendilerini Rus yanlısı olduklarını iddia ettikleri mevcut Çeçenistan devleti yönetimine muhalif olarak tarif eden Çeçen muhaliflerin, yine kendileri gibi Türkiye'de yaşayan ve Çeçenistan yönetimi tarafından Türkiye'de görevlendirildiklerini iddia ettikleri kişileri sosyal medya üzerinden deşifre etmek için "Security Turkey" isimli bir Telegram hesabı oluşturdukları belirtildi.

Söz konusu hesap üzerinden yapılan paylaşımların, muhalif unsurları takip eden çevrelerin dikkatini çektiği aktarılan iddianamede, Çeçenistan kökenli Rusya vatandaşı şüpheli Bislan Rasaev'in 16 Aralık 2020'den bu yana Türkiye'de bulunduğu ve son dönem itibarıyla "Security Turkey" hesabıyla ilişkili olan İstanbul'daki muhalif Çeçen unsurlara yönelik eylem arayışında olduğu ifade edildi.

İddianamede, Rasaev'e Türkiye'deki seyahatlerinde silahlı koruma olarak şüpheliler Amir Yusupov ve Ravshan Akhmedov'un da eşlik ettiği vurgulanarak, şüpheli Rasaev ile birlikte hareket eden kişiler tarafından yakın zamanda silah temin edildiği ve hedef şahısların adreslerine yönelik keşif yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ üyeliği suçlamasıyla bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden 2019'da tahliye edilen ve tahliyesi sonrası yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen "Ebubekir" kod adlı Abdula Abdulaev vasıtasıyla ek silah ve mühimmat temin etmenin planlandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Bislan Rasaev'un, "devletin gizli bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla 2 Mart 2021'de tutuklanan Khamzat Dokuev ile Badrudin Kimaev'in Antalya'daki araştırmalarında yararlandığı Said Magamed Abdulaev ile de bağlantılı olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildiğine yer verildi.

İddianamede, şüpheliler Bislan Rasaev, Ravshan Akhmedov, Ihor Yefrim ve Adlanbek Abdulmislimov'un Antalya'da, şüpheliler Abdula Abdulaev ile Amir Yusupov'un ise İstanbul'da yakalandığı belirtilen iddianamede, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait tabanca ve bu silahlara ait fişekler, 2 adet Kiril alfabesiyle düzenlenmiş mühür, araç plakaları, dürbün, telefon, sim kart gibi dijital malzemeler ele geçirildiği vurgulandı.

- "Çeçen muhaliflere yönelik eylem arayışı içinde"

İddianemede, şüphelilerden Bislan Rasaev'in, Çeçenistan yönetimine yakın olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov isimli kişilerle görüşerek aldığı talimat doğrultusunda müşterek hareket ettiği anlatılarak, Rasaev'in Türkiye'deki Çeçenistan yönetimine muhalif kişiler hakkında bilgi toplayıp silah temin ederek bu kişilere yönelik eylem arayışında olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Yapılan açık kaynak araştırmalarında, Adam Delimkhanov'un Çeçenistan'da Duma ismi verilen mecliste milletvekili olduğu, Avusturya'da 2009 yılında Çeçen muhalif Umar Israilov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlerini azmettirdiği gerekçesiyle hakkında Interpol kararı düzenlendiğine vurgu yapılan iddianamede, hakkında Interpol kararı bulunan Kazbek Dukuzov'un da Çeçenistan yönetimi ve milletvekili Delimkhanov tarafından Çeçen muhaliflere yönelik suikastlarda taşeron olarak kullanıldığı anlatıldı.

İddianamede, Türkiye'de de geçmiş yıllarda 10'dan fazla suikastla cinayet işlendiğine yönelik medyada haberlerin yer aldığı belirtildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, Türkiye'ye iş ve gezi için geldiklerini öne sürdüklerine yer verilen iddianamede, şüphelilerin anlatımları, elde edilen telefon irtibatları ve HTS verilerine göre bu kişiler arasında fiziki bir tanışıklığın ve birlikteliğin bulunduğu kaydedildi.

- "Ticaretle uğraşan iş adamı gibi hareketle Çeçen muhalifleri takip ediyorlar"

Şüpheli Shohkrukh Akhmedov'un silahlar üzerinde kapsamlı bilgisinin olduğu, askeri eğitim aldığı, iyi derecede silah kullandığını beyan ettiği vurgulanan iddianamede, şüpheli şahısların dijital materyallerinde çok sayıda yabancı uyruklu pasaport bilgilerini içeren görsellerin bulunduğu, genel itibarıyla iş adamı olduklarını ve Türkiye'de bir süredir iş kurmak ve ticaret yapmak için bulunduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek, Türkiye'de yaşayan ve ikamet eden muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal etmek suretiyle araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttüklerine yer verildi.

İddianamede şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin bu araştırmalar neticesinde temin ettikleri bilgilerle adına hareket ettikleri ve talimat aldıkları yabancı devlet lehine ve Türkiye'de yaşayan ve ikamet etmekte olan Çeçen muhalif vatandaşların zararına olacak şekilde bu bilgi ve belgeleri yabancı ülke veya istihbaratına servis etmeyi veya yine elde ettikleri amaca uygun elverişli silahlarla bu kişilere yönelik daha öncesinde örnekleri görüldüğü şekilde suikastlar yapmayı planladıklarının anlaşıldığı, bu durumun ülkenin güvenliğini, bekasını, kamu düzenini tehdit eden ve bozan, dış ilişkiler bakımından ülkenin itibarına zarar verici nitelikte faaliyetler olduğu değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 328. Madde altındaki suçu oluşturduğu sonucuna varıldığı anlaşılmıştır."

- Ceza istemleri

İddianamede, şüphelilerden Abdula Abdulaev'in, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 18 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Bislan Rasaev ve Ravshan Akhmedov'un, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 16 yıldan 23 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer şüpheliler Adlanbek Abdulmuslimov, Amır Yusupov, Ihor Yefrim, Said Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov'un da "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi gerektiği belirtildi.

