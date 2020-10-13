ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı

Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisi sürecinde de yatırımlarına ara vermedi. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ’ın bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamı 52,8 milyon TL’yi bulacak. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonenin elektrik dağıtımını üstlenen ÇEDAŞ pandemi gölgesinde geçen 2020 yılına yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılı içinde hizmet verdiği üç ile büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan ÇEDAŞ, Tokat’a 52 milyon 812 bin TL yatırım yapacak. Şirketin Tokat şehir merkezi, ilçe ve köylerini kapsayan bu yatırım programında, aydınlatmadan köylerdeki enerji hatlarının yenilenmesine kadar birçok kalem bulunuyor.

1 Haziran’dan sonra çalışmalar hızlandı

Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle mesken tüketicilerinin artan elektrik talebini karşılamak için özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti için ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden görevlerinin başında. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mart ayında Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile başlayan zor dönemde yatırımlarımıza ara vermediğimiz gibi 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık” dedi.