YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım

ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım

TOKAT HABERLERİ  | 13.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladıElektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisi sürecinde de yatırımlarına ara vermedi.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı
Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisi sürecinde de yatırımlarına ara vermedi. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ’ın bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamı 52,8 milyon TL’yi bulacak. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonenin elektrik dağıtımını üstlenen ÇEDAŞ pandemi gölgesinde geçen 2020 yılına yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılı içinde hizmet verdiği üç ile büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan ÇEDAŞ, Tokat’a 52 milyon 812 bin TL yatırım yapacak. Şirketin Tokat şehir merkezi, ilçe ve köylerini kapsayan bu yatırım programında, aydınlatmadan köylerdeki enerji hatlarının yenilenmesine kadar birçok kalem bulunuyor.

1 Haziran’dan sonra çalışmalar hızlandı

Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle mesken tüketicilerinin artan elektrik talebini karşılamak için özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti için ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden görevlerinin başında. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mart ayında Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile başlayan zor dönemde yatırımlarımıza ara vermediğimiz gibi 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık” dedi.

Her ilin ihtiyacına göre özel plan yapılıyor

Yatırım planlamalarını hizmet verdikleri üç ilin ihtiyaçlarını tek tek belirleyerek oluşturduklarını anlatan Kıvılcım, bu kapsamda yılsonuna kadar Tokat’a yapılacak yatırım tutarının 52,8 milyon TL’yi aşacağını söyledi. Söz konusu rakamın 12,3 milyon TL’sinin teknoloji ile ilgili yatırımları kapsadığını dile getiren Kıvılcım, “Kesintisiz enerji için teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Bu nedenle yatırım planlarımız içinde en büyük payı teknolojiye ayırıyoruz. Yıl içinde Tokat’a yapacağımız yatırımın 11,3 milyon TL’lik bölümünü trafo ilaveleri, 12 milyon TL’lik kısmını ek yatırımlar, 5,7 milyon TL’sini modüler dönüşüm, 5,3 milyon TL’sini yeraltı yatırımları oluşturacak. Hizmet bölgemizdeki her noktaya ulaşmak için kesintisiz çalışıyoruz. Bu kapsamda Tokat’taki bazı köylerimizin enerji hatlarının yenilenmesi için de 2,1 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı! Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı!
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest
Başkan Koyuncu: “Biz bu ilçeyi yenileyeceğiz”
Başkan Koyuncu: “Biz bu ilçeyi yenileyeceğiz”

Tokat Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:25
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Tokat Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Fazilet Eczanesi
Turhal
Kocatürk Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tokat, mermer rezervi ile Türkiye’de 5. sırada
Tokat, mermer rezervi ile Türkiye’de 5. sırada
Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı
Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.