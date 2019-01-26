SPOR

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

NBA HABERLERİ  | 26.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Miami Heat potasına 29 sayı göndererek kariyer rekoru kırdı.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 100-94 kaybettikleri Miami Heat maçında 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist üretti. NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Miami Heat, deplasmanda ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 100-94 mağlup etti. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı. Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

BUCKS SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Charlotte Hornets'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı. Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-95

Brooklyn Nets-New York Knicks: 109-99

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 94-100

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 101-106

Houston Rockets-Toronto Raptors: 121-119

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 96-99

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 106-101

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 108-99

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 132-95

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 106-102

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışmaTürkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
İşte NBA All-Star'da ilk 5'lerİşte NBA All-Star'da ilk 5'ler
Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardıWarriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA cedi osman miami heat cleveland cavaliers

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

İngiltere Venezuela'nın altınlarını geri vermiyor!

İngiltere Venezuela'nın altınlarını geri vermiyor!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık

Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık

Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü

Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Harden çıldırdı! Rekor...

Harden çıldırdı! Rekor...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

NBA'de tarihe geçen maç

NBA'de tarihe geçen maç

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Cedi Osman'dan yeni rekor

NBA All-Star'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

İşte NBA All-Star'da ilk 5'ler

Golden State Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Cedi Osman'dan kariyer rekoru

Cedi'den kariyer rekoru

Oklahoma City Thunder'ı George ve Westbrook taşıdı

Thunder'ı George ve Westbrook taşıdı

Los Angeles Lakers 111 - 130 Golden State Warriors

Golden State, Lakers'ı dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.