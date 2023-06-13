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Cedi Osman için karar anı! Cleveland Cavaliers'dan ayrılıyor mu?

13.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'da forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımdaki geleceği bu ay sonunda belli oluyor. İşte detaylar...

Cedi Osman için karar anı! Cleveland Cavaliers'dan ayrılıyor mu?

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımda kalıp kalmayacağı bu ay sonunda belli olacak. Türkiye'de bulunan ve yakın dostu Adem Terzi'de imaj tazeleyen başarılı oyuncu, bu sezon 8.7 sayı, 2.3 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.

TAKIMDA KALACAK MI?

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NBA'de uzun süredir boy gösteren ve adım attığı günden itibaren Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Tecrübeli basketbolcunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini korurken, ay sonunda bir karar vereceği gelen bilgiler arasında.

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"HAYALİM FENERBAHÇE"

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Hem taraftarı hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı Fenerbahçe'de forma giyme hayali olduğunu belirten Cedi Osman, "Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum, yani basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye dönüp. Tabi diğer bir yanda da büyüyüp yetiştiğim Anadolu Efes var. Bu nedenle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında bir seçim yapardım. Ancak Anadolu Efes benim için 1 adım daha önde, çünkü sonuç olarak yetiştiğim kulüp" şeklinde ifadeler kullanmıştı.


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