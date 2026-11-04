İsmail Kartal'dan 'Asensio' forması! İlk kez görüntü verdi, hediyesi dikkat çekti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntü verdi. Kartal, Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yılmaz ile birlikte Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.

ASENSİO FORMASI HEDİYE ETTİ

Ziyaret sırasında İsmail Kartal, Kaymakam Ürkmezer'e üzerinde İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını hediye etti.

Söz konusu forma hediyesi, sosyal medyada gündem oldu.

"ARALARINDA SORUN VAR" İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı dönemde Marco Asensio'ya az forma şansı vermesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. İkili arasında sorun yaşandığı yönündeki iddialar da sık sık gündeme gelmişti.

Söz konusu iddialara yanıt veren Kartal, "Hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım" ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kartal'ın Asensio forması hediye etmesi ise sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Kaymakam Ürkmezer, nazik ziyaretlerinden dolayı Kartal ve Yılmaz'a teşekkür etti.