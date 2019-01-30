Cedi Osman NBA All-Star 2019'a davet edildi

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, NBA All-Star haftasında Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması kadrosunda mücadele edecek.

Son on günde iyi bir performans ortaya koyan Cedi Osman sezonu 12.4 sayı, 4.7 ribaund, 2.1 asist ortalamasıyla oynuyor. Yükselen Yıldızlar maçında tanıdık bir diğer isim Bogdan Bogdanovic. Eski Fenerbahçeli Sırp yıldız geçen yıl Dünya Karması'nın Amerika'yı yendiği maçta MVP seçilmişti.

15 Şubat'ta oynanacak maçta Dünya Karması ve Amerika takımının kadroları şu şekilde;

Dünya Karması

Bogdan Bogdanovic (Sırbistan), Ben Simmons (Avustralya), Luka Doncic (Slovenya), OG Anunoby (İngiltere), Deandre Ayton (Bahamalar), Shai Gilgeous-Alexander (Kanada), Rodions Kurucs (Letonya), Lauri Markkanen (Finlandiya), Josh Okogie (Niyerya), Cedi Osman (Türkiye).

Amerika

Marvin Bagley, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, John Collins, Trae Young, De’Aaron Fox, Jayson Tatum., Jaren Jackson Jr.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cedi Osman, bu sezon NBA'de sergilediği performansla göze çarpıyor.