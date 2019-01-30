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Cedi Osman NBA All-Star 2019'a davet edildi

NBA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman All-Star gururu yaşadı. Cedi Osman, NBA All-Star 2019'da Yükselen Yıldızlar maçında forma giyecek.

Cedi Osman NBA All-Star 2019'a davet edildi

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, NBA All-Star haftasında Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması kadrosunda mücadele edecek.

Son on günde iyi bir performans ortaya koyan Cedi Osman sezonu 12.4 sayı, 4.7 ribaund, 2.1 asist ortalamasıyla oynuyor. Yükselen Yıldızlar maçında tanıdık bir diğer isim Bogdan Bogdanovic. Eski Fenerbahçeli Sırp yıldız geçen yıl Dünya Karması'nın Amerika'yı yendiği maçta MVP seçilmişti.

15 Şubat'ta oynanacak maçta Dünya Karması ve Amerika takımının kadroları şu şekilde;

Dünya Karması

Bogdan Bogdanovic (Sırbistan), Ben Simmons (Avustralya), Luka Doncic (Slovenya), OG Anunoby (İngiltere), Deandre Ayton (Bahamalar), Shai Gilgeous-Alexander (Kanada), Rodions Kurucs (Letonya), Lauri Markkanen (Finlandiya), Josh Okogie (Niyerya), Cedi Osman (Türkiye).

Amerika

Marvin Bagley, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, John Collins, Trae Young, De’Aaron Fox, Jayson Tatum., Jaren Jackson Jr.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cedi Osman, bu sezon NBA'de sergilediği performansla göze çarpıyor.

Etkili oyunuyla takımına önemli katkı sağlayan Cedi, son 4 maçında 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti.

Milli basketbolcunun Miami Heat potasına gönderdiği 29 sayı ise kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

Cavaliers'ın önemli bir parçası haline gelen Cedi, bu sezon 12,7 sayı, 4,7 ribaunt, 2,2 asist ortalamaları yakaladı.

CEDİ'NİN 26 SAYISI GALİBİYETİ GETİRDİ

NBA'e 7 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı.

Cavaliers'ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı.

Wizards cephesinde Bradley Beal'ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 121-105 yendiği mücadelede 3 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121

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NBA cedi osman NBA All-Star 2019

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