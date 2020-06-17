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CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: "2021 yılında üretim artacak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle, kalabalık ortamlarda korona virüsün yayılma ihtimali çok daha fazlaydı.

CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen: "2021 yılında üretim artacak"

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle, kalabalık ortamlarda korona virüsün yayılma ihtimali çok daha fazlaydı. Bu nedenle üretimlerine bir süre ara veren ya da kontrollü çalışmaya devam eden firmalar, hasta sayısının azalması ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında üretimlerine kaldığı yerden devam ediyor.
Yeni normalleşme sürecinde üretimlerine tam kapasite devam eden firmalardan biri de CEHA Büro Mobilyaları A.Ş.. Konuyla ilgili açıklama yapan CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen; “CEHA Büro Mobilyaları A.Ş olarak tam kapasite çalışıyoruz ancak salgın tehlikesi henüz tamamen geçmiş değil. Firmaya girişlerde her gün rutin olarak çalışanlarımızın ateşleri ölçülüyor. Sadece bireysel olarak kendilerine tahsis edilen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışma ortamında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve böyle bir ortamda sağlıklı bir şekilde nasıl çalışılabilirse, bu konuda ciddi önlemler alarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.
2021 yılında hedefledikleri yeni projeleriyle, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam sağlamayı hedeflediklerine de değinen Şen; “2020 yılında salgın nedeniyle işletmeler uzun süre kapalı kaldı ya da düşük kapasiteyle çalıştılar. Birçok alanda talep artışı yaşanırken, arz edilen üretim düşük kaldı ve bu da fiyatların yükselmesine neden oldu. 2021 yılında bu eksiğin giderileceğini ve üretimin artacağını düşünüyorum. Böylelikle piyasada arz-talep dengesi yeniden sağlanacağından, astronomik şekilde artan fiyatların da düşeceği bir yıl olacak 2021” ifadelerini kullandı.
İşadamı Gürkan Şen pandemi nedeniyle bir süredir okullarından ayrı kalan öğrencilere yönelik de açıklamalar yaptı. Şen, eğitim hayatı boyunca iş hayatının içerisinde hem okuyup hem de çalışırken yaşadığı deneyimlerini gençlerle “Eğitim hayatım boyunca yaptığım çalışmalar, bana ve hayatıma göz ardı edilmeyecek tecrübeler kattı. Okul dönemimin son iki senesini hem iş hem okul görevlerimi yaparak tamamladım. Bu da bana okulda öğrendiğim teorilerin pratikteki uygulamaları görmemde yardımcı oldu. Öğrencilere tavsiyem gelişime açık ve aktif olmalarıdır. Ayrıca salgın sürecinde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ederek önümüzdeki yıllara daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmalılar” diye seslendi.
Gürkan Şen, CEHA Büro Mobilyaları A.Ş. bünyesinde 2014 yılında çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Gürkan Şen, dil eğitimini yurtdışında tamamladı. Okul ve iş hayatını birlikte sürdürdüğü yıllarda önemli tecrübeler kazandı. 2020 yılı itibari ile CEHA Büro Mobilyaları A.Ş.’de yeni görevine CEO olarak devam ediyor.

CEHA Büro Mobilyaları A.Ş yeni CEO’su Gürkan Şen:

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