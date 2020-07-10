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‘Cehennem Melekleri’ örgütünün lideri gözaltına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

2019 yılında Bodrum’da iki kişinin öldürülmesi olayına adı karışan ve İnterpol tarafından da aranan ulusal suç örgütü Hells and Agels ‘Cehennem Melekleri’ suç örgütünün lideri Necati Arabacı Muğla KOM ekiplerince Çeşme’de gözaltına alındı.14 Ağustos 2019 tarihinde Bodrum’da meydana cinayet olayı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliğinin ortaklaşa yaptığı soruşturma sonucunda Hells and Angels suç örgütüne üye, olayın faili tetikçi dahil 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın azmettiricisi olarak tespit edilen bahse konu ulusal suç örgütünün lideri Necati Arabacı, bugün Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir Çeşme İlçesinde yakalanarak Bodrum’a getirilmek üzere gözaltına alındı.Geçen yıl Bodrum’da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayet olayı ile ilgili olarak tespit edilen diğer 2 şüpheli H.N.U ve O.P.

2019 yılında Bodrum’da iki kişinin öldürülmesi olayına adı karışan ve İnterpol tarafından da aranan ulusal suç örgütü Hells and Agels ‘Cehennem Melekleri’ suç örgütünün lideri Necati Arabacı Muğla KOM ekiplerince Çeşme’de gözaltına alındı.
14 Ağustos 2019 tarihinde Bodrum’da meydana cinayet olayı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliğinin ortaklaşa yaptığı soruşturma sonucunda Hells and Angels suç örgütüne üye, olayın faili tetikçi dahil 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın azmettiricisi olarak tespit edilen bahse konu ulusal suç örgütünün lideri Necati Arabacı, bugün Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir Çeşme İlçesinde yakalanarak Bodrum’a getirilmek üzere gözaltına alındı.
Geçen yıl Bodrum’da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayet olayı ile ilgili olarak tespit edilen diğer 2 şüpheli H.N.U ve O.P. Muğla Menteşe ilçesinde yakalanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinin ardından 11 Temmuz 2020 günü adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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