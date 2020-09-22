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Cehennemağzı Mağaraları’na otopark çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, ilçenin büyük zenginliği olan Cehennemağzı Mağaraları bölgesindeki otopark sorununu çözmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Başkan Halil Posbıyık, bu bölgede yapılan taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Bölgede, taş duvar çalışmaları tamamlandıktan sonra dere ıslahı yapılacak ve yol üzerine turist otobüslerinin yanı sıra mağaraları ziyarete gelen vatandaşların arabaları için otopark düzenlemesi gerçekleştirilecek.

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