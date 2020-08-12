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Cehennemağzı Mağaraları’nın otopark sorunu çözülüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde, ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için otopark yapım çalışmalarını başlattı.Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Oğuz Cömert ve sorumlu ekiple birlikte bölgede incelemeler yaptı.Belediye, bu bölgede dere ıslahı, dere duvarı yapacak ve turist otobüslerinin yanı sıra mağaraları ziyarete gelen vatandaşların arabaları için otopark düzenlemesi gerçekleştirecek.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde, ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için otopark yapım çalışmalarını başlattı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Oğuz Cömert ve sorumlu ekiple birlikte bölgede incelemeler yaptı.
Belediye, bu bölgede dere ıslahı, dere duvarı yapacak ve turist otobüslerinin yanı sıra mağaraları ziyarete gelen vatandaşların arabaları için otopark düzenlemesi gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu bölgede en büyük sıkıntılardan bir tanesi de otopark. Cehennemağzı Mağaralarını çevre illerden görmeye gelen çok sayıda turist otobüsü oluyor. Ancak burada bir park sorunu var. Turistleri getiren arabalar, otobüsler çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Ekiplerimiz ile beraber geldik, bu sorunu çözmek için çalışmalara başladık.”

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