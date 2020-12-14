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Çek doktora öğrencileri OMÜ’deki stajlarını tamamladı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Çekya’dan gelen doktora öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’ndeki stajlarını tamamladı.Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Czech University of Life Science Prague- CULS Prague) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü ve Avrupa Birliği Bilim Kampı kapsamında yürütülen proje ile Çekya’dan Samsun’a gelen doktora öğrencileri stajlarını Ziraat Fakültesi’nde tamamladı.

Çekya’dan gelen doktora öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’ndeki stajlarını tamamladı.
Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Czech University of Life Science Prague- CULS Prague) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü ve Avrupa Birliği Bilim Kampı kapsamında yürütülen proje ile Çekya’dan Samsun’a gelen doktora öğrencileri stajlarını Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil tarafından yürütülen projede dört doktora öğrencisi Vaclav Novak, Pavel Broz, Jiri Kure, David Sitte, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde bir ay süreyle staj yaptı.

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