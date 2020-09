Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi

“Elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz”

Ardından kürsüye gelen Çek Ticaret Odası Dış İlişkiler Başkanı İlja Mazanek, Samsun Ticaret Sanayi Odası’yla birlikte iş yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kendimizi imtiyazlı hissediyoruz. Bugün güzel kentiniz Samsun’un iş insanlarıyla bir araya gelmek mutluluğumuzu daha da arttırdı. Şu anda düzenlenen iş aktivitesi, bu dönemde düzenlenen tek etkinlik. Bu projeyi her iki tarafın da büyük çabalarıyla başarıyla gerçekleştirdik. Bizler her iki taraf olarak kararlılıkla iş birliğini alanlarını tespit etmenin çabasındayız. Potansiyel işbirliğini geliştirmek, uygulamaya dökmek ve bunu gerçekleştirmek noktasında karşılıklı irade söz konusu. Proje kapsamında bilhassa Samsun’daki iş ortaklarımızla uzun soluklu ilişkiler yürütülecek. Bazı aktiviteler de gerçekleştirdik. Çek Cumhuriyeti malumunuz endüstriye dönük bir ülke. Bizler 10 milyon nüfusu olan küçük bir ülkeyiz. Sanayi endeksine göre dünyada altıncı sırada. Her türlü endüstriyel ürünü geliştirebiliyoruz. Her iki ülke arasında verimli ve potansiyel işbirliği alanları var. Dünyada şu anda büyük bir zorlukla karşı karşıyayız salgın nedeniyle. Her iki ülkenin şirketleri çözüm arıyorlar. Her hâlükârda bizler elimiz, kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Doğrudan iş ilişkileri kurma zamanındayız. İşte onun için de buradayız” diye konuştu.