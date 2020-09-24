Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik olan, Avrupa Birliği (AB) destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, “Çek-Samsun İş Forumu ve Firmalar Arası İkili İş Görüşmeler” etkinliği gerçekleştirdi. Program kapsamında, Çekya ve Samsun işbirliği imkanları ele alınarak, iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Değişim fırsatları da beraberinde getirecek

Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, projenin önemine işaret ederek, “Uyguladığımız bu projede, çalışmalarımızın ana eksenini teşkil eden istihdam piyasasının büyük ihtiyaç duyduğu dış ticaret elemanı yetiştirme hususunda yoğun bir eğitim programı gerçekleştirdik. İhracat potansiyeli olan firmalara danışmanlık desteğinin sağladık. Avrupa Birliği başta olmak üzere üyelerimizin dış pazarlarda varlık gösterebilmeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları adına seminerler düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz bir dizi faaliyetle istihdam ve ihracat hedeflerine önemli katkı sağladığımıza inanıyoruz. Projenin son faaliyetini de proje ortağımız ve dostluk temelli sıkı diyalog kurduğumuz Çek Ticaret Odası’nın ve Çek iş insanlarının katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Konuşmalarımızın hemen ardından gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmeleriyle önemli kazanımlar elde edileceğine, en azından iletişim bağlamında ileriye dönük sağlam adımlar atılacağına inanıyorum. Daha yoğun bir katılımla düzenlemeyi arzu ettiğimiz, ancak tüm dünyanın mücadele halinde olduğu pandemi dolayısıyla bugün etkinliğimiz maalesef birtakım sınırlandırmalarla gerçekleştirmek durumundayız. Pandemi dünyada pek çok şeyi değiştiriyor. Değişim fırsatları da beraberinde getirecektir. Demek ki; yapabileceğimiz çok fazla şey var. Konjonktürü doğru anlayıp, kurguyu doğru planladığımızda o büyük pastadan pay almamak kaçınılmaz olacaktır. Çekya ve Samsun İş Forumu’nun verimli bir şekilde tamamlanmasını ve buradaki diyaloğun ihracat rakamlarımıza yansıması diliyorum” dedi.