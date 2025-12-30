Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti!

FIFA futbolda yeni bir kural değişikliğine hazırlanıyor. Dubai’de yapılan Dünya Spor Zirvesi’nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, özellikle Arsenal'in efsanevi teknik direktörlerinden Arsene Wenger’in uzun süredir savunduğu ofsayt kuralı değişikliğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ilk kez kabul etti.

INFANTINO DUYURDU

Gianni Infantino, "Yıllar içinde gelişen bu kural, hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor ancak ilerde ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki." dedi.

FIFA, ARSENE WENGER’İN YENİ OFSAYT KURALI ÖNERİSİNE KAPIYI AÇTI

RMC Sport'un haberine göre yeni düzenlemeye ile bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek. Bu kural, önümüzdeki sezondan itibaren futbola girebilir.

YEŞİL KART KONUSU DA DEĞERLENDİRİLİYOR...

Spor zirvesinde açıklamalarda bulunan Infantino futbolu geliştirebilecek bir çok fikre açık olduklarını belirtirken, VAR için “yeşil kart”, hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının da çeşitli denemelerden geçtiğini duyurdu.