SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti!

FIFA'nın yeniliklerine bir yenisi daha eklenebilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino futbolda yeni bir kural değişikliğine hazırlanırken, ofsayt konusundaki tartışmaların önüne geçecek yeni bir değişiklik için kolları sıvadı. FIFA, Arsene Wenger'in gündeme getirdiği ofsayt kuralında değişiklik önerisini değerlendirdiklerini duyurdu. İşte detaylar...

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti!
Burak Kavuncu

FIFA futbolda yeni bir kural değişikliğine hazırlanıyor. Dubai’de yapılan Dünya Spor Zirvesi’nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, özellikle Arsenal'in efsanevi teknik direktörlerinden Arsene Wenger’in uzun süredir savunduğu ofsayt kuralı değişikliğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ilk kez kabul etti.

INFANTINO DUYURDU

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti! 1

Gianni Infantino, "Yıllar içinde gelişen bu kural, hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor ancak ilerde ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki." dedi.

FIFA, ARSENE WENGER’İN YENİ OFSAYT KURALI ÖNERİSİNE KAPIYI AÇTI

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti! 2

RMC Sport'un haberine göre yeni düzenlemeye ile bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek. Bu kural, önümüzdeki sezondan itibaren futbola girebilir.

YEŞİL KART KONUSU DA DEĞERLENDİRİLİYOR...

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez kabul etti! 3

Spor zirvesinde açıklamalarda bulunan Infantino futbolu geliştirebilecek bir çok fikre açık olduklarını belirtirken, VAR için “yeşil kart”, hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının da çeşitli denemelerden geçtiğini duyurdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'dan emeklilik kararı!Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'dan emeklilik kararı!
Sitem dolu paylaşım: "Belki de son defa gördüm Gökmen abimi"Sitem dolu paylaşım: "Belki de son defa gördüm Gökmen abimi"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VAR Ofsayt Gianni Infantino Arsene Wenger son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.