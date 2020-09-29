Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler

Bilecik’te yaptığı iki bina arasında 6 metrelik çekme payına araba garajı yapılınca belediye yıkıma geldi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Cem Sanemoğlu tarafından yan yana yapılan iki binanın 3’er metrelik çekme payına 2017 yıllarda araba garajı yapıldı. Şahıs 2017 yılının sonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. İl Müdürlüğü yapılan ilk başvuruyu onaylarken, 6 ay sonra bu başvuruyu iptal etti. Ardından şahsa "İmar kirliliği" oluşturdu mu gerekçesiyle dava açtı. Bu daha sonuçlanmadan Bilecik Belediyesi encümen kararıyla şahsa 75 bin lira ceza kesti. Bu parayı ödemeyen şahıs belediye karşı dava açtı. Bu davada sonuçlanmadan belediye ekipleri sabah araba garajının olduğu yere iş makinası ile gelerek, yıkmak istedi. Cem Sanemoğlu’nun avukatı Edip Maltaş belediye görevlilerine yıkımın yasal olmadığı anlatı. Bir süre telefon trafiği yapan belediye ekipleri ardından olay yerinden ayrıldı.

"Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Avukat Edip Maltaş, "Belediye yetkilileri ile zabıta görevlileri bulunduğumuz alanın yıkımı için buraya geldiler. Ancak dosyayla ilgili olarak verilmiş olan herhangi bir yıkım kararı bulunmamaktadır. Sadece kendileri şu aşamaya kadar idari para cezası vermiş olup, idari para cezasına ilişkin mahkeme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Her ne kadar kendileri yıkım kararı vermiş olmamasına rağmen yıkım kararı vermişçesine buraya gelerek hem çevre halkı hem de tüm toplumu rahatsız edecek şekilde burada bulunmuşlardır. Burada bir hukuka aykırılık vardır diyerek kendilerine bu durumu izah etmeye çalıştık. Bir yıkım kararı verilmediğini, burada şu aşamada idari para cezası verildiğini onun için yıkımı gerçekleştiremeyeceklerini kendilerine izah ettik ve yıkımı gerçekleştiremediler. Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır. Öncelikli olarak bir yıkım kararını vermeleri ardından bize bunu tebliğ etmeleri ve biz dava açarsak dava neticesini bekleyerek hareket etmeleri gerekmesine rağmen bu şekilde alelacele buraya gelmelerini biz ne yazık ki anlamlandıramadık. Yıkım kararı vermeden ve mahkeme kararı olmadan yıkıma geldikleri her zamanda da bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bilecik Belediyesi encümeninin almış olduğu karara göre burada sadece yıkım kararı vermeksizin idari para cezası verdikleri ve idari para cezasının uygulanması gerektiğine ilişkin kararlar var. Yıkım kararı vermemelerine rağmen yıkıma gelmiş durumdadırlar" dedi.