Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz engelsiz taksinin direksiyonuna geçti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek isteyen Başkan Ahmet Poyraz, Çekmeköy Belediyesi’nin engelsiz taksisinin direksiyonuna geçti. Başkan Poyraz, annesinin kabrini ziyaret etmek isteyen engelli bir vatandaşın şoförlüğünü yaptı.

Engelsiz taksi hizmeti ile annesinin mezarına gitmek isteyen Meryem Balcı’nın Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şoförlüğünü yaptı. Doğumdan 7 gün sonra çocuğunu kaybeden ve doğum sonrası felç kalan Meryem Bakıcı’yı Başkan Poyraz engelli aracını kullanarak 4 ay önce vefat eden annesinin kabrini ziyarette götürdü.

Direksiyon başına geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bizler de ekibimizle beraber bir ailemizin bir ihtiyacını, bir engelli kardeşimizin bir ihtiyacını nasıl görürüz diye şu anda yola çıkıyoruz. İnşallah bir ablamızı evinden beraberce alacağız. Engelli olan ve sonrasında çocuğunu kaybeden yaşlı babasıyla beraber kalan bir ablamız bundan kısa süre önce annesini kaybetmişti. Ablamızı ekibimiz her cuma günü alıp mezarlığa götürüp orada annesine rahmetle yad ettikten sonra tekrar alıp evine geliyoruz. Bu araçlarımız zaten bu şehirde bunun için var. Bunun için hizmet ediyorlar. Bizler de inşallah böyle bir gün münasebetiyle buna beraberce tanıklık yapacağız” dedi.

Meryem Bakıcı, “Çekmeköy Belediyesi’nde bir güne özel olmadığımızı anlıyoruz aslında. Hep var olduğumuzu farkındayız. Çünkü gerçekten duyarlılar. Bu yol bize uygun değil dediğimizde hemen müdahale ediyorlar. Bu güzel bir şey. Engellilerin sadece bir güne özel hatırlanması değil hep aranızda olduğunuzun farkında olması dileğiyle” şeklinde konuştu.

