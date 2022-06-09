Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan "Mehmet Akif Mahallesi semt pazarı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medya ve bazı haber kanallarında yer alan "Çekmeköy’ün en büyük parkı yapılaşmaya açılıyor, parkı betona çeviriyorlar, deprem toplanma alanını yapılaşmaya açıyorlar" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Poyraz, Doğa Park'ta yaptığı basın açıklamasında, 21 Eylül 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesine devredilen kapalı pazarın yanında bulunan alanın, 29 Kasım 2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı" lejantında kaldığını belirtti.

Toplam 6 bin 837 metrekare olan bu alanın 4 bin 141 metrekaresinin belediye hizmet alanı olduğunu hatırlatan Poyraz, "Belediye hizmet alanın içerisinde bulunan 2 bin 696 metrekareye ise semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir. Yukarda belirtilen teslim tarihinden itibaren bu alan alışveriş yapan vatandaşlar için bir dinlenme alanı olarak tahsis edilmiştir." diye konuştu.

Poyraz, bölgede kurulan semt pazarlarından alınan şikayetler ve yaşanan sorunlar değerlendirilip çalışmalara başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki bu dinlenme alanı tüm Çekmeköylülerin bildiği gibi ne ilçenin en büyük ne de ikinci büyük parkıdır. Mahalle arası sokak pazarlarının özellikle pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım, gürültü, acil durumlar ve sağlık açısından oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına, vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hem hijyenik hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir ek tesis yapılması planlanmıştır. "

Semt pazarının bitirilmesiyle bölgedeki mahalle arası pazarların bu alana taşınacağını dile getiren Poyraz, "Söz konusu alanın tamamına değil belirli bir bölgesine konumlandırılacak semt pazarında gerekli peyzaj çalışmaları da yapılacaktır. Proje çelik konstrüksiyondan yapılacak olup, çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretecektir. Ayrıca açık alanlarda aydınlatılmış ahşap oturma bölümleri bulunacak, mevcut park ve yürüyüş yolları da bu projeye uygun hale getirilecektir." ifadesini kullandı.

