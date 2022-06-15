YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

15.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ve 3 bin 770 boş makaron ele geçirildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tütün kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydınlar Mahallesi'ndeki boş binaya şüpheli 3-4 kişinin koli bırakarak uzaklaştığı ihbarını değerlendirdi.

Olay yerine giden ekipler binada, 364 kilogram kaçak tütün, 3 bin 770 boş makaron, 400 sarılı sigara, 3 sigara sarma makinesi, kompresör ve çok sayıda sigara paketleme kartonu buldu.

Binaya yakın yerde bekleyen ve kolileri bıraktıkları değerlendirilen şüpheliler S.S, T.S, ve N.B. gözaltına alındı.

Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'da motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapisKartal'da motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapis
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildiBursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayla Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.