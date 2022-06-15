Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 364 kilogram kaçak tütün ve 3 bin 770 boş makaron ele geçirildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tütün kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydınlar Mahallesi'ndeki boş binaya şüpheli 3-4 kişinin koli bırakarak uzaklaştığı ihbarını değerlendirdi.

Olay yerine giden ekipler binada, 364 kilogram kaçak tütün, 3 bin 770 boş makaron, 400 sarılı sigara, 3 sigara sarma makinesi, kompresör ve çok sayıda sigara paketleme kartonu buldu.

Binaya yakın yerde bekleyen ve kolileri bıraktıkları değerlendirilen şüpheliler S.S, T.S, ve N.B. gözaltına alındı.

Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



