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Çekmeköy’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

14.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İçeride mahsur kalan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Çekmeköy’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Mehmet Reşat Taştan, "Bağırma seslerine uyandım. Hemen koşarak buraya geldim ama en acı tarafı, ekipler yaklaşık 30 dakikaya yakın geç geldi. Çekmeköy gibi bir yerde itfaiyenin geç gelmesi acı bir durum. Şuursuzca insanların arabalarıyla gelip yolu kapatması ve insan gücüyle aracı çekip kenara alıp itfaiye ekipleri ancak öyle yetişti. Uykudaydım, bağırma sesleriyle uyandım. Ben de arkadaki binada oturuyorum alevler o kadar tehlikeli seviyeye gelmişti ki korktuk" dedi.

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