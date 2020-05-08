YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çekmeköy’de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

Çekmeköy’de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berber, güzellik salonu ve kuaförlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı duyurulmuştu.

Çekmeköy’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berber, güzellik salonu ve kuaförlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Çekmeköy’de bulunan kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı özel kıyafetli ekipler, kuaförleri ilaçlı su ile dezenfekte etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, dezenfekte çalışmalarını yakından takip etti.
Belediyeye teşekkür eden kuaför çalışanı Muhammet Durdu, “Bize verdikleri katkından dolayı sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Biz de önlemlerimizi aldık. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık peçete gibi önlemler aldık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:15
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.