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  4. Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla ’evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla ’evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Babalar gününe özel de açık hava sinemasına devam eden Çekmeköy Belediyesi baba ve çocuklara sinema keyfi sundu.
Çekmeköy’de vatandaşlar babalar gününe özel arabalı sinema etkinliğinde “Rafadan Tayfa Göbekli Tepe” filmini açık alanda babalar çocuklarıyla birlikte arabalarının içinde izledi. Çekmeköy’de Ulus Pazar Alanı’nda gerçekleşen nostaljik sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi sinemaya gelen vatandaşlara mısır, çikolata ve su ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik otomobiller damga vurdu. Öte yandan, arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.
Çocuğuyla birlikte film izlemeye geldiğini belirten Muhittin Kopan,” bugün gayet güzel bir gün hem babalar günü olması nedeniyle bize de güzel bir gün oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı da biraz eğlendirmek amacıyla buraya getirdik. Gayet güzel bir organizasyon olmuş ilk defa katıldım” diye konuştu.

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