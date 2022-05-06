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  4. Çekmeköy'de bir araçla çarpışan otomobil, dükkana girdi

Çekmeköy'de bir araçla çarpışan otomobil, dükkana girdi

06.05.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, bir araçla çarpışan otomobil cep telefonu dükkanına girerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Okan Çelik'in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil ile Okan Yakup idaresindeki 34 EGT 654 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde çarpıştı.

Yakup'un kullandığı araç, çarpışmanın ardından caddede bulunan cep telefonu dükkanına girdi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hamile bir kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 2 araç ile cep telefonu dükkanında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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