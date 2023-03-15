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  4. Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı

Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı

15.03.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy-Şile Otoyolu tünelinde çöp kamyonu duvara çarparak devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü ile yanındaki kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy-Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak duvara çarpan 34 DIN 027 plakalı çöp kamyonu sürüklenerek devrildi. Kazada kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki şahsı kamyonun kupa kısmından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, korku dolu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza hakkında konuşan Mustafa Mersin, “Çekmeköy’de Taşdelen Tüneli’nde sürekli kaza oluyor. Tünele girişte, çıkışlarda nedense kaza oluyor. Belki şoförlerin hatası, belki yoldan kaynaklı sıkıntıdan dolayı sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan birkaç ay önce yine bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak, diğer tarafa geçmişti. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Sürücü ve yanındaki kişi yaralı. Onlar da can taşıyor. Bu tünelde kaza riskinin en aza indirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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