İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, Baklacı ve Madenler mahallelerinde bulunan 2 ikamet adresinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinde bulunulduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda M.Y, G.D, M.Ö. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet adreslerinde yapılan incelemelerde narkotik madde imalatı için özel düzenek kurulduğu belirlendi. Arama çalışmalarında 9 satışa hazır Hint keneviri, 28 köpük bardakta yetiştirilen Hint keneviri, 3 özel düzenekte yetiştirilen Hint keneviri, 111 kenevir tohumu ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

