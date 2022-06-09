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  4. Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

09.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin ikametlerinde uyuşturucu imalatı için kurulan özel düzeneklerin yanı sıra çeşitli miktarlarda Hint keneviri ile kenevir tohumları bulundu

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, Baklacı ve Madenler mahallelerinde bulunan 2 ikamet adresinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinde bulunulduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda M.Y, G.D, M.Ö. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet adreslerinde yapılan incelemelerde narkotik madde imalatı için özel düzenek kurulduğu belirlendi. Arama çalışmalarında 9 satışa hazır Hint keneviri, 28 köpük bardakta yetiştirilen Hint keneviri, 3 özel düzenekte yetiştirilen Hint keneviri, 111 kenevir tohumu ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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